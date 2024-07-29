Сийярто: польская дипломатия тонет в болоте лжи, критикуя позицию Венгрии

Польская дипломатия тонет в болоте лжи и «в 1001 раз», заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ответ на критику Варшавы. Об этом он написал на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Он отметил, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан во время визитов в РФ и Китай представлял свою страну, а не ЕС. «Во время миротворческой миссии Орбан представлял Венгрию, а не Евросоюз», — подчеркнул он.

По мнению Сийярто, Будапешт имеет устойчивую позицию и способен поддерживать контакт одновременно с Востоком и Западом.

Ранее замминистра иностранных дел Польши Владислав Теофил Бартошевский рассказал, что Орбан находится на периферии международного общества — и в ЕС, и в НАТО.

27 июля Орбан во время выступления в румынском городе Бэиле-Тушнад обвинил Варшаву в лицемерии из-за того, что она упрекает другие страны в связях с Москвой.

