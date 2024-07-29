Полуметровый металлический прут насквозь проткнул жителя Подмосковья

В Подмосковье врачи спасли мужчину, насквозь проткнутого металлическим прутом

В подмосковных Луховицах врачи спасли мужчину, которого насквозь проткнул полуметровый металлический прут. Об этом сообщил региональный Минздрав на своем сайте.

По информации министерства, пострадавший упал на стройматериалы, где находился прут длиной около 60 сантиметров и диаметром 10 миллиметров. Кусок арматуры прошел через подмышку мужчины между первым ребром и ключицей до задней поверхности шеи, не задев при этом жизненно важные органы.

«Во время операции мы удалили инородное тело под наркозом, провели хирургическую обработку раны, дренировали раневой канал», — рассказал заведующий хирургическим отделением Луховицкой больницы Илья Луньков. Чтобы не допустить развитие инфекции, врачи также провели противовоспалительную и антибактериальную терапии.

Через несколько дней медики удалили дренаж. Сейчас пациент чувствует себя хорошо и продолжает лечение дома.

Ранее работнице одного из подмосковных заводов станок срезал скальп с половиной волос. В больницу россиянку доставили с огромной раной на голове, открывающей кости черепа. Срезанный лоскут кожи привезли вместе с пациенткой. Как выяснилось, пострадавшая нарушила технику безопасности и прошла мимо станка, не убрав распущенные волосы под головной убор.