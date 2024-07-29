Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:27, 29 июля 2024Россия

Полуметровый металлический прут насквозь проткнул жителя Подмосковья

В Подмосковье врачи спасли мужчину, насквозь проткнутого металлическим прутом

Фото: Niyaz Galiev / Globallookpress.com

В подмосковных Луховицах врачи спасли мужчину, которого насквозь проткнул полуметровый металлический прут. Об этом сообщил региональный Минздрав на своем сайте.

По информации министерства, пострадавший упал на стройматериалы, где находился прут длиной около 60 сантиметров и диаметром 10 миллиметров. Кусок арматуры прошел через подмышку мужчины между первым ребром и ключицей до задней поверхности шеи, не задев при этом жизненно важные органы.

«Во время операции мы удалили инородное тело под наркозом, провели хирургическую обработку раны, дренировали раневой канал», — рассказал заведующий хирургическим отделением Луховицкой больницы Илья Луньков. Чтобы не допустить развитие инфекции, врачи также провели противовоспалительную и антибактериальную терапии.

Через несколько дней медики удалили дренаж. Сейчас пациент чувствует себя хорошо и продолжает лечение дома.

Ранее работнице одного из подмосковных заводов станок срезал скальп с половиной волос. В больницу россиянку доставили с огромной раной на голове, открывающей кости черепа. Срезанный лоскут кожи привезли вместе с пациенткой. Как выяснилось, пострадавшая нарушила технику безопасности и прошла мимо станка, не убрав распущенные волосы под головной убор.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      «Остались втроем, продолжаем вести бой». В Африке погибли десятки бойцов ЧВК «Вагнер». С кем они сражались?

      «Идиот, я в Вологде». Губерниева призвали не возвращаться в Россию после слов о неспортивной стране

      Врач раскрыла способы справиться с социофобией

      Российский лоукостер отказался пустить в самолет пенсионерку с тростями для ходьбы

      Россиянка обнаружила дома дикое животное

      Назван преемник Ким Чен Ына

      Психолог назвала главные причины страха перед спортзалом

      Таксист обвинил россиянку в порче настроения и выбросил ее из авто

      Путин уволил заместителя Лаврова

      Полуметровый металлический прут насквозь проткнул жителя Подмосковья

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше