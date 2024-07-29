Популярный комик рассказал об общении с Винокуром вне камер

Комик Артем Винокур заявил, что Владимир Винокур приходил на его концерт

Популярный российский стендап-комик Артем Винокур заявил о личном общении с известным российским юмористом Владимиром Винокуром. Подробности он раскрыл в выпуске шоу «Пятница 13КО», доступном на YouTube.

По словам комика, Владимир Винокур приходил на его концерт. «Он мне сказал, что это очень смело», — передал он оценку старшего коллеги. При этом он общался с юмористом вне камер.

«Без камер — это вообще. Он очень смешной. Как он вообще может сильно заряжать», — описал Артем Винокур свои впечатления. Также, по словам стендапера, его восхищал сам факт общения с известным артистом. Комик вспомнил, что Владимир Винокур рассказывал ему об общении с бардом Владимиром Высоцким и космонавтом Юрием Гагариным.

Ранее Артем Винокур рассказал о выступлениях, которые вызвали у него слезы. По словам юмориста, монологи, в которых он рассказывает о своих ментальных проблемах, провоцируют его на эмоции.