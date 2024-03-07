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14:31, 7 марта 2024Интернет и СМИ

Популярный российский комик рассказал о вызывавших слезы выступлениях

Кадр: Елизавета Варвара Аранова / YouTube

Популярный российский стендап-комик Артем Винокур рассказал о выступлениях, вызывавших у него слезы. Подробности он раскрыл в выпуске подкаста «Страхи», доступном на YouTube.

Винокур признался, что монологи, в которых он рассказывает о своих панических атаках и депрессии, вызывают у него много эмоций. «Я говорю это (шутки о психологических проблемах — прим. «Ленты.ру»), и я прямо чувствую, у меня начинают слезы накатываться», — раскрыл комик. Юморист предположил, что опыт, который он описывает в своих выступлениях, по-прежнему воспринимается им как болезненный.

При этом Винокур заявил, что не мог позволить себе расплакаться на сцене. По его словам, это повлияло бы на настроение зрителей.

Ранее Винокур оценил перспективы ухода из программы Stand Up на канале ТНТ. Он заявил, что попробовал в проекте все, что хотел. Также комик добавил, что в настоящее время предпочел бы заниматься сольным творчеством.

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      Мария Большакова
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