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11:53, 29 июля 2024Культура

Популярный российский рэпер напал на коллегу после концерта

Рэпер Obladaet напал на коллегу OG Buda после концерта в Петербурге
Рэпер Obladaet

Рэпер Obladaet. Кадр: клип OBLADAET – I AM

Популярный российский рэпер Obladaet (настоящее имя — Назар Вотяков) напал на коллегу OG Buda (Григорий Ляхов) после концерта в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

После выступления Вотяков проследил за автомобилем Ляхова и набросился на него со спины. В распоряжении источника оказались кадры с места событий.

Конфликт между исполнителями длится последние годы, уточнил источник. Поводом для нападения стало публичное оскорбление OG Buda своего оппонента перед зрителями.

Ляхов отреагировал на произошедшее в своем Telegram-канале. «Когда я не вижу, выхожу из тачки, подлететь и всунуть мне в затылок. Ну можешь кичиться дальше, будто ты победил. Максимально крысиный "мув". Я вообще этим не удивлен — в твоем стиле, игрок», — обратился он к Вотякову.

Ранее рэпер Aggre из Black Star получил полтора года колонии за драку.

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      Мария Рюрикова
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