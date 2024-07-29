Появилось видео из столкнувшегося с грузовиком под Волгоградом поезда

Mash показал видео из столкнувшегося с грузовиком под Волгоградом поезда

Появилось видео из поезда, который столкнулся с грузовиком под Волгоградом. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах показан вагон из хвоста состава, который не сошел с рельсов. Кроме того, люди не поддаются панике и сообщают о случившемся родственникам.

По предварительным данным, 33 ребенка пострадали при столкновении пассажирского железнодорожного состава с грузовиком в Волгоградской области. У многих несовершеннолетних выявили ушибы, первую помощь им начали оказывать на месте происшествия.

29 июля стало известно о крушении пассажирского поезда, следовавшего в Адлер из Казани, в районе хутора Котельниково. По разным данным, в результате столкновения с грузовиком с рельсов сошли семь-восемь вагонов.