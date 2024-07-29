Пристававшего к девушке мигранта выдворят за пределы России

Пристававшего к девушке в Челябинске мигранта выдворят за пределы РФ

В Челябинске сотрудники полиции задержали мигранта, который приставал к девушке в подъезде многоэтажного дома. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, накануне в правоохранительные органы обратилась местная жительница. Она рассказала, что заходила в подъезд своего дома, когда вместе с ней внутрь прошел иностранец. Мужчина попытался навязать девушке свое знакомство, несмотря на ее отказы. Полицейские быстро установили личность злоумышленника – им оказался гражданин из Средней Азии. При проверке выяснилось, что он нарушил правила въезда в Россию.

В отношении мужчины составили административный протокол по статье 18.8 («Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации») КоАП РФ. Сейчас он помещен в Центр временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Челябинской области. По решению суда мигранта выдворят за пределы страны.

Ранее в Ленинградской области задержали мигранта из Таджикистана, развращавшего в сети детей.