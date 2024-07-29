Пушков высказался о церемонии открытия Олимпиады в Париже

Сенатор Пушков назвал извинения МОК за открытие Олимпиады лицемерными

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что международный скандал вокруг «отвратительной» церемонии Олимпиады в Париже не утихает. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Церемония, оскорбительная для миллиардов верующих во всем мире, заслонила начало соревнований», — отметил он. Сенатор также назвал извинения Международного олимпийского комитета (МОК) лицемерными.

«Шлейф от церемонии с ее антихристианским и транссексуальными мотивами угрожает испортить все игры. Еще одно "достижение" [президента Франции Эммануэля] Макрона», — подчеркнул он.

28 июля МОК принес извинения в связи с определенными событиями на церемонии открытия Игр 2024 года в Париже. В комитете заявили, что приветствуют разъяснения, данные оргкомитетом Игр в Париже относительно мероприятия. Отмечается, что у организаторов не было намерения проявить неуважение к какой-либо религиозной группе.