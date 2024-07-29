Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:46, 29 июля 2024Россия

Пушков высказался о церемонии открытия Олимпиады в Париже

Сенатор Пушков назвал извинения МОК за открытие Олимпиады лицемерными
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что международный скандал вокруг «отвратительной» церемонии Олимпиады в Париже не утихает. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Церемония, оскорбительная для миллиардов верующих во всем мире, заслонила начало соревнований», — отметил он. Сенатор также назвал извинения Международного олимпийского комитета (МОК) лицемерными.

«Шлейф от церемонии с ее антихристианским и транссексуальными мотивами угрожает испортить все игры. Еще одно "достижение" [президента Франции Эммануэля] Макрона», — подчеркнул он.

28 июля МОК принес извинения в связи с определенными событиями на церемонии открытия Игр 2024 года в Париже. В комитете заявили, что приветствуют разъяснения, данные оргкомитетом Игр в Париже относительно мероприятия. Отмечается, что у организаторов не было намерения проявить неуважение к какой-либо религиозной группе.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Один человек погиб и трое пострадали от удара молнии в парке «Патриот». Они все прятались под одним зонтом

      Нетаньяху уполномочили выбрать ответ на атаку Голанских высот

      Два беспилотника сбили в российском регионе

      Литовская пловчиха вышла на Олимпиаде под нейтральным флагом

      Озвучен гонорар Самойлова за проваленный концерт в Красноярске

      День ВМФ в Петербурге завершился салютом

      Опубликованы фото украинских наемников в Африке

      Путин проведет встречу с новым президентом Ирана

      Представитель Самойлова объяснила его странное поведение на концерте

      66-летняя Шэрон Стоун без макияжа снялась в откровенном образе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше