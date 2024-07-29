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12:53, 29 июля 2024Россия

Путин встретится с главой обстреливаемого российского региона

Песков заявил, что президент Путин встретится с главой ДНР Пушилиным
Владимир Путин и Денис Пушилин (архивное фото)

Владимир Путин и Денис Пушилин (архивное фото). Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Президент России Владимир Путин в понедельник, 29 июля, встретится с главой Донецкой народной республики (ДНР) Денисом Пушилиным. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

По его словам, 29 июля у президента России запланирована череда встреч, одна из которых будет публичной.

«Сегодня будет с докладом у Путина глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. Традиционно приоритетная тема для президента — развитие новых регионов», — сказал представитель Кремля.

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ДНР регулярно обстреливают Вооруженные силы Украины (ВСУ). Так, 14 июля стало известно о попадании украинских ракет в жилой дом в частном секторе в Донецке. Здание было полностью разрушено. Предположительно, обстрел велся из реактивной системы залпового огня (РСЗО), поставленной Киеву странами НАТО.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Никита Абрамов
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