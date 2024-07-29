Раненых бойцов СВО загнали в эвакуационный поезд перед прибытием пассажирского состава. Они «портили вид»

В Рязани участников СВО загнали в вагоны перед прибытием пассажирского поезда

В Рязани участников специальной военной операции (СВО) загнали в вагоны эвакуационного поезда перед прибытием пассажирского состава. Это было сделано потому, что бойцы «портили вид», объясняет один из военных.

В Рязани, когда подошел гражданский поезд, нас просто загнали в вагоны, чтоб не портили вид. Ну это все ерунда, мы все все понимаем участник СВО

Участник СВО рассказал о состоянии санитарных поездов

Участник СВО по имени Андрей получил травму и был вынужден покинуть зону боевых действий. Его отправили в госпиталь на операцию на одном из санитарных поездов. Свой рассказ он подкрепил фотографиями из вагона, на вид это обычный плацкартный поезд. Военные находятся там с разными травмами: судя по фотографиям, кому-то нужна просто перевязка, а кто-то загипсован.

Кстати, мест нижних, естественно, не хватало, и я с поломанной ногой распределился вверху, но как бы перед этим меня, естественно, спросили, согласен ли я на это участник СВО

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Военный признается, что его удивило чистое новое постельное белье, которое выдавали ему и сослуживцам в поезде. Кроме того, в каждом купе поставили воду и вентиляторы, а при входе можно было взять чай, печенье и кофе.

В некоторых городах России участников СВО встречали аплодисментами

Участник СВО рассказал о том, как россияне встречают вернувшихся из зоны боевых действий россиян. В частности, в Рязани военных действительно «просто загнали в вагоны», чтобы они не портили вид, когда подошел гражданский поезд. Военные отнеслись к этому с пониманием.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Другую реакцию военные встретили в Тамбове. Там их ждали волонтеры, которые привезли им новую одежду, нижнее белье, средства гигиены, а также еду и воду. Кроме того, солдат встречали аплодисментами. «Было очень приятно», — добавил он и поблагодарил горожан и волонтеров, встретивших его на перроне.

Ранее в Перми пассажирский состав задержали на 40 минут из-за массовой драки с участием бойцов спецоперации. На опубликованных фотографиях видно массовое скопление людей на железнодорожной станции, в том числе правоохранителей. Зачинщиков потасовки сняли с поезда.

