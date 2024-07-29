Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:39, 29 июля 2024Россия

Появились новые подробности об отраженной атаке ВСУ на Ленобласть

Три беспилотника ВСУ в Ленобласти сбили около порта Усть-Луга

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Три беспилотника, которые в ночь на понедельник, 29 июля, пытались атаковать Ленинградскую область, сбили у порта Усть-Луга. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

По его информации, дроны ночью заметили еще над территорией Смоленского региона, перехватить их удалось в районе пяти утра. Живущие рядом с Пулково люди также сообщили, что слышали звуки полетов истребителей.

Над Ленинградской областью в ночь на понедельник, 29 июля, сбили три беспилотника. Как уточнял губернатор Александр Дрозденко, никто не пострадал, разрушений не зафиксировали.

Всего над Россией перехватили 39 украинских дронов. Силы ПВО уничтожили еще 19 дронов самолетного типа над Курской областью, три — над Воронежской, пять — над Брянской и девять — над Белгородской областью. Также сообщалось о попытке атаки ВСУ на объект топливно-энергетического комплекса в Тульской области.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Экс-офицер СБУ оценил потенциал вторжения ГУР на территорию России

      Джокович назвал правила Олимпиады нелогичными

      Внешность 81-летнего Мика Джаггера на модном показе вызвала споры в сети

      В российском аэропорту произошел сбой десятков рейсов

      В России установят правила транспортировки медицинских отходов

      Неизвестный выстрелил в российскую школьницу

      Появились новые подробности об отраженной атаке ВСУ на Ленобласть

      На Украине призвали готовиться к графикам включений электроэнергии

      Уехавший в Англию россиянин назвал британцев пьющей нацией

      Российские истребители оснастят беспилотниками

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше