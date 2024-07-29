Появились новые подробности об отраженной атаке ВСУ на Ленобласть

Три беспилотника ВСУ в Ленобласти сбили около порта Усть-Луга

Три беспилотника, которые в ночь на понедельник, 29 июля, пытались атаковать Ленинградскую область, сбили у порта Усть-Луга. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

По его информации, дроны ночью заметили еще над территорией Смоленского региона, перехватить их удалось в районе пяти утра. Живущие рядом с Пулково люди также сообщили, что слышали звуки полетов истребителей.

Над Ленинградской областью в ночь на понедельник, 29 июля, сбили три беспилотника. Как уточнял губернатор Александр Дрозденко, никто не пострадал, разрушений не зафиксировали.

Всего над Россией перехватили 39 украинских дронов. Силы ПВО уничтожили еще 19 дронов самолетного типа над Курской областью, три — над Воронежской, пять — над Брянской и девять — над Белгородской областью. Также сообщалось о попытке атаки ВСУ на объект топливно-энергетического комплекса в Тульской области.