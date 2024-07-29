Россиянка получила кислотой в лицо от мужа и потеряла способность есть самостоятельно

Жительница Улан-Удэ получила кислотой в лицо от мужа и потеряла способность есть

Жительница Улан-Удэ получила кислотой в лицо от мужа и потеряла способность есть самостоятельно. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Россиянка прожила в браке более 13 лет. Все это время ее супруг нигде не работал, выпивал и постоянно ревновал женщину. Последняя трудилась в центре соцобслуживания и по работе ей часто приходилось переодевать больных — и женщин, и мужчин. Во время пандемии недовольство горожанина занятием жены стало особенно острым: из-за ограничений она была вынуждена неделями жить с пациентами.

Дочь горожанки отметила, что в апреле ее мать отправилась к подруге на день рождения и там выпила. Когда приехала домой, приготовила ужин, сделала уборку, прилегла и уснула. В это время пьяный муж облил ее кислотой — электролитом из автомобильного аккумулятора. Женщину доставили в больницу, а через день ее супруга не стало.

Россиянка провела в больнице 1,5 месяца. Кислота попала ей на лицо и тело, а также она получила ожоги пищевода и желудка. Ей провели операцию по установке зонда, питаться самостоятельно она не могла. Раны плохо заживали, зонд не прижился. Жительнице Улан-Удэ провели новую операцию в Республиканской больнице имени Семашко. Из-за осложнений она не может ходить.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 39-летний мужчина из Архангельской области приехал в гости к бывшему мужу возлюбленной и избил его до смерти.