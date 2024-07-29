Российский теннисист вышел в третий раунд Олимпиады

Российский теннисист Роман Сафиуллин вышел в третий раунд Олимпиады-2024

Российский теннисист Роман Сафиуллин вышел в третий раунд Олимпийских игр 2024 года в Париже. Трансляция велась на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Во втором раунде 26-летний спортсмен одержал победу над аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри со счетом 6:0, 7:6 (7:1). Спортсмены провели на корте 1 час 48 минут. В следующем раунде Сафиуллин сыграет против победителя противостояния между представителем Нидерландов Таллоном Грикспором и испанцем Карлосом Алькарасом.

Ранее с Олимпиады вылетели теннисисты Павел Котов, Мирра Андреева и Диана Шнайдер в одиночном разряде. Также вылетела пара Роман Сафиуллин и Даниил Медведев.

Олимпийские игры продлятся до 11 августа. Всего в Париже выступят 15 россиян и 17 белорусов в нейтральном статусе.