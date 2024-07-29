SHAMAN выступит в опере о Крещении Руси

SHAMAN анонсировал участие в опере «Князь Владимир» и показал видео с репетиции

Российский певре Ярослав Дронов (сценическое имя SHAMAN) анонсировал свое участие в этно-опере «Князь Владимир» в день Крещения Руси 28 июля. Он рассказал о предстоящем выступлении и показал отрывок репетиции на видео в Telegram-канале.

На кадрах артист исполняет песню из этно-оперы. Согласно информации, которой поделился Дронов, произведение представят в начале января 2025 года, курирует программу народный артист РФ, продюсер и композитор Игорь Матвиенко.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, почему президент РФ Владимир Путин присвоил SHAMAN звание заслуженного артиста России. По его словам, некоторые песни исполнителя «попали в яблочко».