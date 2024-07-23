Песков: Путин вряд ли знает песни Shaman, но они «попали в яблочко»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил присвоение Владимиром Путиным звания заслуженного артиста РФ 32-летнему российскому исполнителю Ярославу Дронову, выступающему под псевдонимом SHAMAN.

По словам представителя Кремля, Путин вряд ли хорошо знаком с творчеством певца, однако некоторые его песни «попали в яблочко».

Это [творчество SHAMAN] встало абсолютно в унисон с теми чувствами, которые испытывает наше консолидированное общество. Поэтому, конечно, это творчество важно Дмитрий Песков представитель Кремля

SHAMAN отреагировал на присвоение почетного звания словами «Служу России!»

Путин присвоил музыканту почетное звание в понедельник, 22 июля. В этот же день в 2020 году впервые вышел один из самых известных хитов артиста «Я русский».

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В тот же вечер певец отреагировал на свое новое звание. «Родные, только что, прямо во время моего сольного концерта в Сочи, который прошел с неизменным аншлагом, президент России Владимир Путин присвоил мне звание заслуженного артиста Российской Федерации. Служу России!» — написал артист в Telegram.

Ранее SHAMAN провел митинг у посольства США и предположил, что это стало поводом выхода Байдена из гонки

В минувшую пятницу Дронов организовал митинг-концерт у посольства США на площади Донецкой народной республики в Москве. Таким образом он хотел привлечь внимание к проблеме блокировки российских авторов на YouTube. «Как вы знаете, недавно Америка заблокировала мой YouTube-канал просто за то, что я — русский! И сегодня вечером я готов им на это ответить», — говорилось в анонсе мероприятия.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Певец исполнил хиты «Я русский», «Встанем» и «Самый русский хит». На здание посольства в этот момент проецировался российский флаг, а рядом разместили плакат, поздравляющий американских дипломатов «с днем зависимости».

Спустя два дня действующий лидер США Джо Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Дронов объяснил такое решение американского лидера результатами своего выступления. «Родные, мы спели "Я русский" у посольства США. Байден снялся с президентской гонки. Служу России!» — написал исполнитель.