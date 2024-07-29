Сильные отеки назвали признаком смертельно опасных болезней

Терапевт Хасиева: сильные отеки могут быть признаком цирроза печени

Игнорировать сильные отеки нельзя, так как они могут быть признаком смертельно опасных болезней, включая цирроз печени, предупредила терапевт, ведущий специалист сети клиник «Семейная» Софья Хасиева. О них врач рассказала «Ленте.ру».

Хасиева заявила, что физиологических и патологических причин, вызывающих отеки, очень много, однако игнорировать их ни в коем случае нельзя. Прежде всего она рекомендовала разобраться с тем, какие именно отеки беспокоят человека: локализованные (например, только в области под глазами) или генерализованные (то есть возникающие сразу на нескольких участках).

По словам терапевта, патологический генерализованный отек, как правило, связан с серьезными системными заболеваниями. В их числе — хроническая сердечная недостаточность, хроническая почечная недостаточность, цирроз печени. Иногда отеки могут возникать из-за длительного голодания или запущенного рака — так называемые «голодные» или «безбелковые» отеки.

Если отек локализуется симметрично на ногах, в области живота или есть массивные отеки лица — это повод для незамедлительного обращения к врачу и прохождения обследования Софья Хасиева врач-терапевт

Кроме того, отметила Хасиева, существуют внезапно развивающиеся локализованные отеки: отек Квинке, возникающий при попадании в организм определенного триггера — аллергена или лекарственных препаратов.

Также, по словам терапевта, нередко встречаются отеки ног при венозной недостаточности: они обычно сочетаются с характерными жалобами на боли и тяжесть в ногах в вечерние часы. Сильной отечностью лица сопровождается выраженный гипотиреоз, подчеркнула врач. «Некоторые принимаемые препараты могут вызывать не угрожающие жизни, но снижающие ее качество отеки», — добавила врач.

В заключение Хасанова призвала не забывать, что приводить к отекам может избыточное употребление соли и сахара. В этом случае они пройдут при нормализации рациона. Также вызывать отеки может набор веса за счет задержки жидкости жировой тканью, заключила врач.

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