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16:38, 13 августа 2024Забота о себе

Сильные отеки назвали признаком смертельно опасных болезней

Терапевт Хасиева: сильные отеки могут быть признаком цирроза печени

Фото: JulieK2 / Shutterstock / Fotodom

Игнорировать сильные отеки нельзя, так как они могут быть признаком смертельно опасных болезней, включая цирроз печени, предупредила терапевт, ведущий специалист сети клиник «Семейная» Софья Хасиева. О них врач рассказала «Ленте.ру».

Хасиева заявила, что физиологических и патологических причин, вызывающих отеки, очень много, однако игнорировать их ни в коем случае нельзя. Прежде всего она рекомендовала разобраться с тем, какие именно отеки беспокоят человека: локализованные (например, только в области под глазами) или генерализованные (то есть возникающие сразу на нескольких участках).

По словам терапевта, патологический генерализованный отек, как правило, связан с серьезными системными заболеваниями. В их числе — хроническая сердечная недостаточность, хроническая почечная недостаточность, цирроз печени. Иногда отеки могут возникать из-за длительного голодания или запущенного рака — так называемые «голодные» или «безбелковые» отеки.

Если отек локализуется симметрично на ногах, в области живота или есть массивные отеки лица — это повод для незамедлительного обращения к врачу и прохождения обследования

Софья Хасиеваврач-терапевт

Кроме того, отметила Хасиева, существуют внезапно развивающиеся локализованные отеки: отек Квинке, возникающий при попадании в организм определенного триггера — аллергена или лекарственных препаратов.

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Также, по словам терапевта, нередко встречаются отеки ног при венозной недостаточности: они обычно сочетаются с характерными жалобами на боли и тяжесть в ногах в вечерние часы. Сильной отечностью лица сопровождается выраженный гипотиреоз, подчеркнула врач. «Некоторые принимаемые препараты могут вызывать не угрожающие жизни, но снижающие ее качество отеки», — добавила врач.

В заключение Хасанова призвала не забывать, что приводить к отекам может избыточное употребление соли и сахара. В этом случае они пройдут при нормализации рациона. Также вызывать отеки может набор веса за счет задержки жидкости жировой тканью, заключила врач.

Ранее офтальмолог и оптометрист из Нью-Йорка Дженнифер Цай назвала эффективные способы избавиться от мешков под глазами. В первую очередь доктор призвала защищать кожу вокруг глаз от ультрафиолетовых лучей.

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      Наталья Обрядина
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