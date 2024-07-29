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18:57, 29 июля 2024Силовые структуры

СКР и МВД объявили в розыск уроженца Узбекистана за уклонение от призыва на военную службу

СК: на Амуре разыскивается уроженец Узбекистана за уклонение от военной службы

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Благовещенске следователи и сотрудники органов внутренних дел разыскивают уроженца Узбекистана Фарруха Акрамова за уклонение от военной службы по призыву. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России (СКР) по Амурской области.

По данным ведомства, мужчина получил российское гражданство в 2022 году и жил в Благовещенске. Он получил под личную подпись повестку о необходимости явиться в военкомат. Однако Акрамов проигнорировал ее без уважительных причин и уехал из областного центра.

Мужчина подозревается по части 1 статьи 328 («Уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы») Уголовного кодекса РФ. Он объявлен в федеральный розыск.

Ранее стало известно, что в Мурманской области суд оштрафовал местного жителя за уклонение от призыва на военную службу.

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      Екатерина Кашурникова
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