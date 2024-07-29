Следователи возбудили дело по факту избиения российского подростка сверстниками

В Ижевске возбуждено дело о хулиганстве по факту избиения подростка ровесниками

Следователи возбудили уголовное дело о групповом хулиганстве в отношении подростков, которые избили сверстника на Центральной площади в Ижевске. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Удмуртии.

По данным ведомства, видеоролик с избиением появился накануне в соцсетях. На нем группа подростков наносит побои своему ровеснику, в то время как проходящие мимо взрослые никак не реагируют на происходящее.

Дело заведено по части 2 статьи 213 УК РФ. Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее следователи завершили расследование уголовного дела в отношении несовершеннолетнего местного жителя, который избил мужчину металлическим рожком для обуви в Калужской области.

