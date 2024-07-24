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20:20, 24 июля 2024Силовые структуры

Подросток избил россиянина рожком для обуви из-за замечания и пойдет под суд

В Калужской области осудят подростка, который избил мужчину рожком для обуви

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Калужской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении несовершеннолетнего местного жителя, который избил мужчину металлическим рожком для обуви. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Подросток проходит обвиняемым по статье 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью»). Его дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, 1 января подросток поссорился с мужчиной, который сделал ему замечание. Во время конфликта несовершеннолетний схватил металлический рожок для обуви и несколько раз ударил им по лицу и рукам мужчины, в результате чего лицо пострадавшего было обезображено.

Ранее Красноярский гарнизонный военный суд приговорил рядового к четырем годам колонии общего режима за жестокое избиение жены.

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