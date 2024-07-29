Сообщения о гибели детей в Донбассе по вине России опровергли

Сообщения о гибели детей в Донбассе по вине России оказались недостоверными

Распространившиеся в украинских Telegram-каналах сообщения о том, что Россия виновна в гибели детей в Донбассе, оказались недостоверными, российские официальные лица неоднократно указывали на совершенные украинской стороной преступления.

Утверждалось, что россияне ударили по жилым домам населенных пунктов Луганской и Донецкой областей, в результате чего более 300 детей погибли. Это якобы было сделано специально, чтобы учредить день памяти и чествования погибших и обвинить Украину.

27 июля в Донецкой народной республике (ДНР) отмечается День памяти детей — жертв войны в Донбассе. Эта дата была установлена главой республики Денисом Пушилиным 11 июля 2022 года. 27 июля 2014 года вооруженные формирования Украины нанесли массированный удар из установок «Град» по центру Горловки. Тогда погибли 22 мирных жителя, в том числе четверо детей. В мае 2015 года в донецком парке культуры и отдыха имени Ленинского комсомола в память о детях Донбасса, погибших в ходе военных действий, был открыт мемориальный комплекс, получивший название «Аллея ангелов».

Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявлял, что с 2014 года по сегодняшний день в Донецкой и Луганской народных республиках от действий Украины пострадали как минимум 1427 детей. Кроме того, с января 2024 года в результате обстрелов ВСУ гражданской инфраструктуры на территории России погибли как минимум 40 детей, ранения различной степени тяжести получили 143 ребенка.

19 июня 2024 года заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова представила итоговый доклад парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима. Она указала, что с 2014 года убиты около 300 несовершеннолетних, ранения получили порядка тысячи детей. К 26 июля 2024 года, как уточнила сенатор от ДНР Наталья Никонорова, число погибших детей возросло до 350. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко подчеркнула, что в докладе доказаны преступные действия киевского режима в отношении несовершеннолетних. Она также поручила перевести на иностранные языки и максимально широко распространить документ, направив в международные организации и другие страны, в том числе недружественные России.

Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова между тем рассказала, что за 10 лет отправила свыше тысячи писем в международные правозащитные организации по факту гибели и ранения детей и мирных жителей в результате действий украинской армии. «Ужасает, что никто до сих пор так и не сделал никаких выводов, все теракты Украины в отношении мирного населения, в том числе против детей, по-прежнему замалчиваются и не осуждаются, что развязывает руки Киеву», — заявила она.

Сообщения о том, что по вине России погибли дети в Донбассе, не получили распространения в российских СМИ. Многие агентства и издания, напротив, писали о совершенных Украиной в отношении детей преступлениях — ТАСС, РИА Новости, «Регнум», «Звезда».

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