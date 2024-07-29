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17:25, 29 июля 2024Силовые структуры

Совладелец Грязинского пищевого комбината из дела Булгакова занимал должность в МО

Совладелец комбината из дела Дмитрия Булгакова был главой Третейского суда МО
Александр Михайленко

Александр Михайленко. Фото: Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы»

Один из руководителей Грязинского пищевого комбината Александр Михайленко, арестованный по делу бывшего замминистра обороны Дмитрия Булгакова, в прошлом служил в тыловых подразделениях Вооруженных сил России и занимал должность главы Третейского суда Минобороны (МО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По словам собеседника агентства, мужчина мог познакомиться с Булгаковым как раз в то время. Позже Михайленко оставил военную службу и перешел на работу в Администрацию президента РФ, а в 2019 году стал совладельцем комбината, выпускающего и поставляющего сухпайки в войска.

Сейчас Михайленко вместе с двумя другими руководителями Грязинского пищевого комбината — Валерием Ковалевичем и Эльвирой Смирновой – находится под стражей. Все трое проходят обвиняемыми по статье 160 («Растрата») УК РФ.

Экс-замминистра обороны Булгаков был задержан 26 июля. По версии следствия, он создал систему поставки некачественного питания по завышенной стоимости в войска, получая откаты, и лоббировал интересы Грязинского пищевого комбината.

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      Олеся Мицкевич
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