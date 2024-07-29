Украинский турист на пляже Европы испугался роя ос, прыгнул в воду и не выжил

У напуганного роем ос туриста случился сердечный приступ на пляже Италии

Украинский турист испугался роя ос на пляже Европы, попытался спрятаться от них в воде и не выжил. Подробностями истории поделилось издание L'Unione Sarda.it.

47-летний инженер отдыхал с семьей в итальянском городе Кротоне. Когда мужчина пошел на пляж, на него напали насекомые, на которых у него была аллергия. Пытаясь спастись от ос, турист прыгнул в море, чтобы они его не ужалили. По данным источника, в воде у украинца остановилось сердце.

Спасатели вытащили тело пострадавшего на берег. Сначала они подумали, что у мужчины случился анафилактический шок, но осмотр не выявил никаких укусов. По предварительным данным, причиной трагедии стал сердечный приступ.

В начале июля в Москве рой ос покусал шестерых воспитанников детского сада. У некоторых детей началась сильная аллергическая реакция.