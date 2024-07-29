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14:09, 29 июля 2024Из жизни

Упавшая с неба рыба повредила машину Tesla

В США упавшая с неба рыба разбила лобовое стекло машины Tesla

Кадр: abc7.com

В штате Нью-Джерси, США, рыба упала с неба и разбила лобовое стекло машины Tesla. Об этом сообщает ABC News.

Владельцы машины Синтия и Джефф Левин сначала услышали какой-то грохот, а потом звук автомобильной сигнализации. Они вышли проверить их припаркованную на улице машину и увидели разбитое стекло. Синтия заметила, что на нем осталось нечто, похожее на рыбью чешую и кровь.

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Позже по записям камер Левины поняли, что их машину повредила рыба. Они предполагают, что она вывалилась из клюва пролетавшей мимо птицы: на заднем дворе пары гнездятся орлы. После случившегося Джефф в шутку обратился к пернатым и призвал их не бросать рыб на его машину, поскольку теперь она застрахована.

Ранее сообщалось, что 2023 году упавшая с неба рыба обесточила целый район в штате Нью-Джерси. Предположительно, на трансформатор ее уронила хищная птица.

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      Юлия Юткина
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