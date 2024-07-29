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10:06, 29 июля 2024Культура

Успенская встала на сторону Алсу в бракоразводном процессе

Успенская пожелала успехов Алсу после развода с Абрамовым
Любовь Успенская

Любовь Успенская. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Певица Любовь Успенская встала на сторону певицы Алсу в бракоразводном процессе с предпринимателем Яном Абрамовым. Ее слова приводит Teleprogramma.pro.

Исполнительница хита «Кабриолет» заявила, что всегда поддерживает женщин. Успенская также отметила, что переживания Алсу ей знакомы.

«Пока я была замужем, меня все время давили, давили. А как только я избавилась от этого, то и жить стало легче, появился кислород, начала петь», — пояснила звезда шансона. Она пожелала Алсу успеха и отметила, что та «воспряла» после расставания с мужем.

О разводе Алсу и Абрамова стало известно в конце мая, после чего сама артистка прокомментировала расставание. Пара была в браке 18 лет и воспитывает троих детей — 17-летнюю Сафину, 16-летнюю Микаэлу и 7-летнего Рафаэля. СМИ называли причиной разрыва отношений измены со стороны супруга Алсу.

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      Мария Рюрикова
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