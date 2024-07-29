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13:00, 29 июля 2024Силовые структуры

В Белгородской области сбежали девять заключенных-контрактников

«Пепел»: в Белгородской области разыскивают сбежавших заключенных-контрактников
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Белгородской области с полигона сбежали девять заключенных, подписавших контракты с Министерством обороны России. Об этом сообщает Telegram-канал «Пепел».

По его данным, инцидент произошел на полигоне в Корочанском районе. Ориентировка на беглецов поступила в шебекинские отделения полиции. Известно, что двое сбежавших были осуждены за расправу, трое — за нанесение тяжких телесных поврежденией, а еще один контрактник получил срок за незаконное лешение свободы. Остальные были судимы по более мягким статьям.

Отмечается, что побег заключенные-кнотрактники совершили 26 и 27 июля. Сейчас они могут находиться в Белгороде или Шебекино.

Ранее стало известно, что на Урале бывший участник специальной военной операции (СВО), 42-летний Владимир Щербаков забил насмерть поленом 82-летнюю пенсионерку ради 180 тысяч рублей.

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      Екатерина Кашурникова
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