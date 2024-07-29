В Кремле обвинили Японию в солидарности с недружественной политикой Запада

Песков: Япония солидарна с недружественной политикой Запада

Япония солидарна с недружественной политикой Запада по отношению к России. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

«К сожалению, нынешнее руководство Японии полностью солидаризировалось с недружественными для России действиями коллективного Запада», — сообщил официальный представитель Кремля.

Песков отметил, что позиция японских властей не может не наносить вред двусторонним отношениям Токио и Москвы. По его словам, в настоящее время в Японии преобладают политические деятели, которые не являются сторонниками развития двусторонних отношений.

В ходе брифинга пресс-секретарь российского президента также сообщил, что линии Кремля не планируется контактов с депутатом верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки, находящимся с визитом в России.