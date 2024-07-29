Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:02, 29 июля 2024Мир

В Кремле обвинили Японию в солидарности с недружественной политикой Запада

Песков: Япония солидарна с недружественной политикой Запада

Фото: Vladimir Pirogov / Reuters

Япония солидарна с недружественной политикой Запада по отношению к России. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

«К сожалению, нынешнее руководство Японии полностью солидаризировалось с недружественными для России действиями коллективного Запада», — сообщил официальный представитель Кремля.

Песков отметил, что позиция японских властей не может не наносить вред двусторонним отношениям Токио и Москвы. По его словам, в настоящее время в Японии преобладают политические деятели, которые не являются сторонниками развития двусторонних отношений.

В ходе брифинга пресс-секретарь российского президента также сообщил, что линии Кремля не планируется контактов с депутатом верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки, находящимся с визитом в России.

Что думаешь? Оцени!
      Елизавета Мытарева
      Обсудить
      Последние новости

      В России пассажирский поезд столкнулся с грузовиком. Опрокинулись восемь вагонов, пострадали десятки человек

      Минобороны заявило о контроле над еще одним населенным пунктом в ДНР

      В Грузии объединят иски против закона об иноагентах

      Упавшая с неба рыба повредила машину Tesla

      Литва запланировала организовать в стране производство мин

      Сирша Ронан тайно вышла замуж за звезду «Войны и мира»

      Названа страна с самым доступным бензином

      Уничтожение российскими военными американской техники ВСУ попало на видео

      Появились новые подробности о Балашихинском отравителе

      Стало известно о нанесенных сыном миллионера Бажаева травмах полицейскому

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше