В Кремле высказались об аварии на Беломорканале

Песков: вопросы об аварии на Беломорканале относятся к региональной власти

Вопросы об аварии на Беломорканале в Карелии больше относятся к ведению региональной власти. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его высказывание по ситуации приводит РИА Новости.

По мнению пресс-секретаря главы государства, в произошедшем также должны разбираться соответствующие региональные ведомства. Песков предпочел не раскрывать, знает ли президент России об аварии на шлюзах Беломорканала в Карелии.

«Это больше вопрос непосредственно региональных властей и соответствующих ведомств», — отметил он.

До этого глава Карелии Артур Парфенчиков привел подробности о пропавших при прорыве дамбы. Он заверил, что на месте работают медики. Также в район происшествия отправлены инфекционисты, психологи и врачи-эпидемиологи.

По последним данным, семерых человек удалось обнаружить целыми и невредимыми, еще одного спасти не удалось.

О прорыве дамбы после размыва временной перемычки между 10-м и 11-м шлюзами Беломорско-Балтийского канала стало известно 29 июля.