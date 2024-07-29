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12:54, 29 июля 2024Россия

В Кремле высказались об аварии на Беломорканале

Песков: вопросы об аварии на Беломорканале относятся к региональной власти

Кадр: МЧС Республики Карелия / РИА Новости

Вопросы об аварии на Беломорканале в Карелии больше относятся к ведению региональной власти. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его высказывание по ситуации приводит РИА Новости.

По мнению пресс-секретаря главы государства, в произошедшем также должны разбираться соответствующие региональные ведомства. Песков предпочел не раскрывать, знает ли президент России об аварии на шлюзах Беломорканала в Карелии.

«Это больше вопрос непосредственно региональных властей и соответствующих ведомств», — отметил он.

До этого глава Карелии Артур Парфенчиков привел подробности о пропавших при прорыве дамбы. Он заверил, что на месте работают медики. Также в район происшествия отправлены инфекционисты, психологи и врачи-эпидемиологи.

По последним данным, семерых человек удалось обнаружить целыми и невредимыми, еще одного спасти не удалось.

О прорыве дамбы после размыва временной перемычки между 10-м и 11-м шлюзами Беломорско-Балтийского канала стало известно 29 июля.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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