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08:30, 29 июля 2024Бывший СССР

В Молдавии заявили о готовности к диалогу с Санду

Глава ПМР заявил о готовности к диалогу с премьером Молдавии
Вадим Красносельский

Вадим Красносельский. Фото: Артем Кулекин / РИА Новости

Президент непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский готов к диалогу с премьером Молдавии Майей Санду. О готовности к переговорам с молдавской стороной глава ПМР заявил в интервью ТАСС.

«Я к диалогу готов и считаю, что любой диалог лучше всякого рода напряженности», — сказал он.

Красносельский также отметил, что мир и продолжение переговоров с Молдавией Приднестровью гарантируют размещенные на его территории российские миротворцы. При этом он подчеркнул, что большинство жителей Молдавии не против их присутствия на территории ПМР.

Ранее Кишинев отклонил декларацию об урегулировании отношений, предложенную Тирасполем. Глава Приднестровья отметил, что позиция молдавских властей, отвергающих подписание документа о мире, непонятна.

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      Александр Курбатов
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