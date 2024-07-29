В небе над Алтаем заметили десятки летательных аппаратов

В небо над Алтаем поднялись десятки парапланов

В небе над Алтаем заметили десятки парапланов. Об этом пишет Telegram-канал «Катунь 24».

До 4 августа в регионе будет проходить Кубок России по парапланеризму. Отмечается, что в понедельник, 29 июля, в небо поднялись около 40 летательных аппаратов.

По данным источника, гора, с которой взлетают парапланеристы, называется Толстуха. «Заехать на нее может не каждая машина, дорога очень извилистая», — говорится в сообщении.

Ранее Алтай, Кабардино-Балкария и Камчатка вошли в рейтинг лучших регионов для экстремального туризма в России. Эксперты отметили, что, в частности, на Камчатке можно подняться к вулканам, отправиться в тур на джипах и пройти по маршрутам разного уровня сложности.