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17:56, 29 июля 2024Моя страна

В небе над Алтаем заметили десятки летательных аппаратов

В небо над Алтаем поднялись десятки парапланов

Кадр: Telegram-канал «Катунь 24»

В небе над Алтаем заметили десятки парапланов. Об этом пишет Telegram-канал «Катунь 24».

До 4 августа в регионе будет проходить Кубок России по парапланеризму. Отмечается, что в понедельник, 29 июля, в небо поднялись около 40 летательных аппаратов.

По данным источника, гора, с которой взлетают парапланеристы, называется Толстуха. «Заехать на нее может не каждая машина, дорога очень извилистая», — говорится в сообщении.

Ранее Алтай, Кабардино-Балкария и Камчатка вошли в рейтинг лучших регионов для экстремального туризма в России. Эксперты отметили, что, в частности, на Камчатке можно подняться к вулканам, отправиться в тур на джипах и пройти по маршрутам разного уровня сложности.

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      Фариза Бацазова
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