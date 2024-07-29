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12:00, 29 июля 2024Силовые структуры

В новых регионах России задержали 25 пособников ВСУ

В Запорожской и Херсонской областях Росгвардия задержала 25 пособников ВСУ

Фото: РИА Новости

В Запорожской и Херсонской областях сотрудники Росгвардии задержали 25 местных жителей по подозрению в пособничестве Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» рассказали в ведомстве.

Росгвардейцы уже передали подозреваемых сотрудникам МВД и ФСБ. В пресс-службе Росгвардии уточнили, что четверо задержанных собирали информацию о российских силовиках и армии, а потом передавали ее кураторам из ВСУ. Они проходят подозреваемыми по статье 276 («Шпионаж») УК РФ. Еще восемь местных жителей подозреваются в государственной измене.

У задержанных изъяли оружие и гранаты, а также электронные носители с информацией о районах сосредоточения российских военных и других силовых структур.

Ранее в Запорожской области сотрудники ФСБ задержали мужчину, передававшего ВСУ данные о подразделениях Российской армии.

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