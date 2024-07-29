В России младенец родился с пулей в животе

Московские хирурги извлекли пулю из тела младенца. Об этом сообщает Telegram-канал «Медицинская Россия».
Пуля попало в тело ребенка еще до рождения. Это произошло, когда его отец стрелял по мишеням из пневматического оружия. Одна из выпущенных им пуль отрикошетила в живот жене россиянина — женщина в тот момент находилась на 30-й неделе беременности.
Обследование показало, что внутренние органы ребенка повреждены не были. Поэтому врачи решили удалить пулю после родов. Операция прошла успешно, сейчас мать и ребенок находятся дома.
Ранее в Иркутске врачи спасли ребенка с застрявшей в области сердца пулей. Операция была проведена экстренно и продлилась более четырех часов. Пулю достали из заднего средостения.