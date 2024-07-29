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12:26, 29 июля 2024Россия

В России цыгане с вопросом «твой еще не сдох?» и угрозами пришли к жене бойца СВО

На Ставрополье цыгане пришли к жене бойца СВО, угрожая ей похищением

Кадр: Telegram-канал «Русская Община ZOV»

В Ставропольском крае цыгане пришли с угрозами к жене участника специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал «Русская Община ZOV».

В 2016 году будущий солдат участвовал в массовой драке с цыганами. После ухода мужчины на СВО они решили выместить обиду на его родственниках, утверждает канал. Так, в июле несколько человек подошли к отдыхающим женщинам, среди которых была жена бойца. «Там твой свошник не сдох еще?» -— спросили они, после чего пообещали похитить россиянку.

Узнавший об этом солдат пожаловался, что никто из местных жителей не заступился за его родных. После того как с цыганами встретились общественники, они получили сообщение от участника СВО. В письме боец благодарил их за то, что в селе «быстро навели порядок».

Ранее в Орловской области вернувшийся из зоны СВО боец пострадал в массовой драке с цыганами. В отношении двоих участников потасовки было возбуждено уголовное дело.

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      Алан Босиков
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