Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:28, 29 июля 2024Экономика

В России вступил в силу закон об амнистии за дробление бизнеса

Налоговая служба в России начала работу по амнистии за дробление бизнеса

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Федеральная налоговая служба (ФНС) России начала работу по проведению амнистии за дробление бизнеса. О вступлении в силу соответствующего закона сообщает РБК.

Амнистия за дробление вошла в недавно принятый пакет поправок в Налоговый кодекс наряду с изменением налоговой системы России, появлением пятиступенчатой шкалы НДФЛ, налога на прибыль в 25 процентов и НДС для бизнеса на «упрощенке». Механизм стартовал с 12 июля. В связи с возникающими в работе налоговых органов вопросами ФНС опубликовала разъяснения, в котором отметила, что схемы дробления должны выявляться инспекторами.

По словам юриста группы разрешения налоговых споров Kept Натальи Файзрахмановой, реальное число бизнесов, которое можно квалифицировать как дробление намного больше официальных данных. Ранее замглавы ФНС Виктор Бациев сообщал о рассмотрении 643 дел с 2018 по 2023 год.

Если бизнес «добровольно» откажется от дробления, обязанность по уплате налогов и пеней за предыдущие периоды за непредоставление налоговой декларации, нарушение правил учета доходов и расходов и неуплату налогов может быть прекращена. Если проведена выездная налоговая проверка, которая не выявила дробление, обязанность по доплате налогов прекращается с даты вступления в силу ее результатов. Если проверка не была назначена, налоги простят с 1 января 2030 года.

ФНС признает дроблением бизнеса ведение единой деятельности через организации, применяющие спецрежимы и создание новых юридических лиц при расширении бизнеса для получения налоговых преимуществ, искусственное выделение из единого бизнеса части с ее передачей подконтрольному лицу, занижение доходов, перераспределяя их на иные юрлица, работу на общий результат, искусственно разделенная для получения налоговой выгоды, формальное вовлечение членов семьи в работу для налоговой экономии и прочие способы уклонения от уплаты обязательных платежей.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости лишить бизнес стимула к дроблению. «Важно обеспечить для них разумное преодоление этого барьера, чтобы они не боялись расти», — сказал политик на заседании кабмина. Так, например, необходимо проработать механизм плавного увеличения нагрузки для организаций, которые переходят с упрощенной системы налогообложения на общую, подчеркнул он.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      Власти сообщили новые данные о пропавших при прорыве дамбы в Карелии

      В России установят правила транспортировки медицинских отходов

      Обнаружены новые последствия глобального потепления

      В России шесть человек заболели лихорадкой Западного Нила

      Пловчиху выгнали из сборной за уход из Олимпийской деревни

      Раскрыты самые востребованные российские музыканты

      Дроны ВСУ атаковали сразу несколько населенных пунктов в регионе России

      В России начнут строже наказывать за сокрытие экологической информации

      Россиянка расправилась с дочерью из-за проблем с деньгами

      На Украине задержали подозреваемых в поджогах автомобилей военных

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше