В России вступил в силу закон об амнистии за дробление бизнеса

Налоговая служба в России начала работу по амнистии за дробление бизнеса

Федеральная налоговая служба (ФНС) России начала работу по проведению амнистии за дробление бизнеса. О вступлении в силу соответствующего закона сообщает РБК.

Амнистия за дробление вошла в недавно принятый пакет поправок в Налоговый кодекс наряду с изменением налоговой системы России, появлением пятиступенчатой шкалы НДФЛ, налога на прибыль в 25 процентов и НДС для бизнеса на «упрощенке». Механизм стартовал с 12 июля. В связи с возникающими в работе налоговых органов вопросами ФНС опубликовала разъяснения, в котором отметила, что схемы дробления должны выявляться инспекторами.

По словам юриста группы разрешения налоговых споров Kept Натальи Файзрахмановой, реальное число бизнесов, которое можно квалифицировать как дробление намного больше официальных данных. Ранее замглавы ФНС Виктор Бациев сообщал о рассмотрении 643 дел с 2018 по 2023 год.

Если бизнес «добровольно» откажется от дробления, обязанность по уплате налогов и пеней за предыдущие периоды за непредоставление налоговой декларации, нарушение правил учета доходов и расходов и неуплату налогов может быть прекращена. Если проведена выездная налоговая проверка, которая не выявила дробление, обязанность по доплате налогов прекращается с даты вступления в силу ее результатов. Если проверка не была назначена, налоги простят с 1 января 2030 года.

ФНС признает дроблением бизнеса ведение единой деятельности через организации, применяющие спецрежимы и создание новых юридических лиц при расширении бизнеса для получения налоговых преимуществ, искусственное выделение из единого бизнеса части с ее передачей подконтрольному лицу, занижение доходов, перераспределяя их на иные юрлица, работу на общий результат, искусственно разделенная для получения налоговой выгоды, формальное вовлечение членов семьи в работу для налоговой экономии и прочие способы уклонения от уплаты обязательных платежей.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости лишить бизнес стимула к дроблению. «Важно обеспечить для них разумное преодоление этого барьера, чтобы они не боялись расти», — сказал политик на заседании кабмина. Так, например, необходимо проработать механизм плавного увеличения нагрузки для организаций, которые переходят с упрощенной системы налогообложения на общую, подчеркнул он.