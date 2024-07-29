Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:21, 29 июля 2024Силовые структуры

В России вынесли приговор гражданке Украины за терроризм

Гражданке Украины дали 7 лет за попытку устроить теракт в Запорожской области

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В России суд приговорил к семи годам лишения свободы гражданку Украины Ирину Кулиш за терроризм. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Южном окружном военном суде.

Женщина признана виновной по части 2 статьи 205.4 («Организация террористического сообщества и участие в нем»), части 4 статьи 222.1 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»), части 1 статьи 30, пункта «б» части 3 статьи 205 («Покушение на совершение террористического акта») и части 1 статьи 228 («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») УК РФ. Она будет отбывать наказание в колонии общего режима и обязана выплатить штраф — 15 тысяч рублей.

По версии следствия, неустановленные лица создали террористическое сообщество против интересов России, в которое вошла и осужденная. Для срыва референдума в Запорожской области осенью 2022 года Кулиш получила от другого участника сообщества данные о местонахождении тайника с самодельным взрывным устройством. Однако она не смогла заложить устройство на участок референдума из-за сотрудников правоохранительных органов, которые его охраняли.

Во время обысков по месту жительства Кулиш силовики обнаружили и изъяли взрывное устройство мощностью около одного килограмма в тротиловом эквиваленте, а также наркотическое средство.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      «Это важно для российских интересов». Мадуро победил на выборах. Грозит ли Венесуэле военный переворот?

      Украинский турист на пляже Европы испугался роя ос, прыгнул в воду и не выжил

      В Башкирии спасли брошенного посреди затопленного села пса

      Уехавший в США внук Пугачевой вернулся в Россию

      Валуев объяснил низкие результаты россиян на Олимпиаде в Париже. У них пока нет ни одной медали

      Блогер Хованский записал оду скуфам и облысел ради нее

      Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

      Страны ЕС поставили Украине новую партию танков Leopard

      Российскому полицейскому ужесточили приговор за взятку и заменили штраф на реальный срок

      Психиатр раскрыл первые признаки деменции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше