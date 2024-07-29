В России вынесли приговор гражданке Украины за терроризм

Гражданке Украины дали 7 лет за попытку устроить теракт в Запорожской области

В России суд приговорил к семи годам лишения свободы гражданку Украины Ирину Кулиш за терроризм. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Южном окружном военном суде.

Женщина признана виновной по части 2 статьи 205.4 («Организация террористического сообщества и участие в нем»), части 4 статьи 222.1 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»), части 1 статьи 30, пункта «б» части 3 статьи 205 («Покушение на совершение террористического акта») и части 1 статьи 228 («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») УК РФ. Она будет отбывать наказание в колонии общего режима и обязана выплатить штраф — 15 тысяч рублей.

По версии следствия, неустановленные лица создали террористическое сообщество против интересов России, в которое вошла и осужденная. Для срыва референдума в Запорожской области осенью 2022 года Кулиш получила от другого участника сообщества данные о местонахождении тайника с самодельным взрывным устройством. Однако она не смогла заложить устройство на участок референдума из-за сотрудников правоохранительных органов, которые его охраняли.

Во время обысков по месту жительства Кулиш силовики обнаружили и изъяли взрывное устройство мощностью около одного килограмма в тротиловом эквиваленте, а также наркотическое средство.