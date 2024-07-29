Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:17, 29 июля 2024Россия

В России запланировали создать Морскую коллегию

Помощник президента Патрушев: Путин принял решение создать Морскую коллегию РФ

Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

По решению президента России Владимира Путина в России запланировали создать Морскую коллегию, рассказал помощник президента Николай Патрушев на совещании по развитию судостроительной отрасли в Рыбинске, передает РИА Новости.

По его словам, это необходимо для повышения координации деятельности органов госвласти по реализации национальной морской политики, а также для обеспечения защиты национальных интересов РФ в Мировом океане.

На данный момент организована разработка положения и формирование состава коллегии. Как только эта работа будет проделана, главе государства нужно будет утвердить их своим указом.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия продолжит наращивать обеспечение сил Военно-морского флота современным вооружением.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Алимпиева
      Обсудить
      Последние новости

      В России хотят обязать мигрантов служить в армии два года. Им также могут повысить призывной возраст

      В российском зоопарке поселились медведи-молодожены

      49-летнего Тоби Магуайра сняли топлес на яхте с девушкой в бикини

      Путин наградил вдову писателя Солженицына медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»

      Россиянин сдавал сапборды в аренду и попал под проверку из-за халатности клиентки

      Собака почуяла раковую опухоль не знающего о заболевании хозяина

      Раскрыто происхождение редкой частицы во Вселенной

      От Смутного времени до фильмов Эльдара Рязанова. Чем знамениты старинные усадьбы Москвы?

      Туристка искупалась топлес в фонтане в Европе и попала на видео

      Стало известно о продвижении российских войск в Часовом Яре

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше