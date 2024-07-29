Помощник президента Патрушев: Путин принял решение создать Морскую коллегию РФ

По решению президента России Владимира Путина в России запланировали создать Морскую коллегию, рассказал помощник президента Николай Патрушев на совещании по развитию судостроительной отрасли в Рыбинске, передает РИА Новости.

По его словам, это необходимо для повышения координации деятельности органов госвласти по реализации национальной морской политики, а также для обеспечения защиты национальных интересов РФ в Мировом океане.

На данный момент организована разработка положения и формирование состава коллегии. Как только эта работа будет проделана, главе государства нужно будет утвердить их своим указом.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия продолжит наращивать обеспечение сил Военно-морского флота современным вооружением.