В России заявили о сокращении доли доллара в мировых расчетах

МИД РФ: доля доллара в мировых расчетах сокращается

Доля доллара в мировых расчетах продолжает сокращаться. Об этом в ходе круглого стола в Совете Федерации заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин, его цитирует РИА Новости.

По словам замглавы МИД РФ, по состоянию на июнь 2024 года на американскую валюту приходилось 40 процентов глобальных платежей, на евро — 36 процентов. Панкин отметил, что это по-прежнему серьезные цифры, однако в то же время доля юаня в расчетах за год подскочила с 5 процентов.

Растут и объемы платежей в индийских рупиях, бразильских реалах и других валютах, добавил замминистра. Он напомнил, что активные обсуждения по использованию нацвалют в двусторонней торговле ведутся в АСЕАН. При этом Панкин подчеркнул, что «мы не обольщаемся, по-прежнему реально и абсолютно трезво воспринимаем ситуацию», так как многие государства остаются привязаны к западным контрагентам или институтам.

Ранее Центробанк РФ сообщил, что по итогам мая 2024 года доля рублевых платежей в структуре оплаты российского импорта достигла рекордных 41,8 процента. Также выросла доля переводов в рублях при оплате товаров и услуг из азиатских стран. В мае этот показатель увеличился на 1,6 процентного пункта, если сравнивать с апрелем, и достиг уровня в 37,7 процента.