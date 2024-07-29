В российском городе посетителю бара воткнули в голову нож в ходе драки

Ngs.ru: в Новосибирске посетителю бара воткнули в голову нож в ходе драки

Посетители бара в Новосибирске устроили массовую драку, в ходе потасовки одному из гостей воткнули в голову нож. Об этом стало известно порталу Ngs.ru.

По сведениям российского издания, все случилось возле пивного бара на улице Александра Чистякова. В конфликте участвовали примерно десять горожан.

Во время драки мужчина, одетый в черно-белую тельняшку, воткнул своему сопернику в затылок нож. После этого все участники стычки разбежались.

Прибывшие по вызову бойцы ГБР-11 застали только пострадавшего, которому вызвали скорую помощь, помогли погрузить его и вызывали сотрудников полиции.

Ранее сообщалось, что в Избербаше дагестанцы подрались с чеченцами, 16 человек были задержаны. Жители Избербаша утверждали, что гости из Чечни были сильно пьяны. Предположительно, их состояние и могло спровоцировать конфликт.