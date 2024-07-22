Массовая драка дагестанцев и приехавших к морю чеченцев попала на видео

В Избербаше дагестанцы подрались с чеченцами, 16 человек были задержаны

В городе Избербаш дагестанцы подрались с чеченцами, которые массово приехали отдохнуть к морю, оперативникам удалось задержать 16 человек. Конфликт попал на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Mash.

На представленном ролике видно, как мужчины на территории пляжа на повышенных тонах выясняют отношения. Затем оппоненты хватают друга друга за футболки и швыряют на песок. Спустя некоторое время в ситуацию вмешиваются полицейские.

Жители Избербаша утверждали, что гости из Чечни были сильно пьяны. Предположительно, их состояние и спровоцировало ссору с последующей дракой.

Задержанные начали давать показания в полицейском участке.

18 июля в соцсетях распространился видеоролик, на котором уроженец Чечни, приехавший отдыхать с семьей в Мариуполь, заехал на авто на пляж. В результате между ним и другими отдыхающими начался конфликт. Местные жители попросили мужчину отогнать машину и поставить ее «как все люди», объясняя, что на берегу отдыхают дети. Однако водитель ничего не сделал и набросился с кулаками на присутствующих.

За поступок чеченца пришлось извиняться командиру спецназа «Ахмат» Апти Алаудинову.