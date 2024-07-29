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11:28, 29 июля 2024Мир

В Южной Корее заявили о планах КНДР провести ядерные испытания перед выборами в США

Глава МО Южной Кореи: КНДР может провести ядерные испытания перед выборами в США
СюжетМинобороны

Фото: KRT/via Reuters TV / Handout / Reuters

КНДР может провести ядерные испытания перед выборами президента в США. Об этом заявил глава Минобороны Южной Кореи Син Вонсик, сообщает TIME.

«Северная Корея завершила подготовку к проведению ядерного испытания. Мы не можем исключать возможность того, что этот решающий момент наступит прямо перед или после президентских выборов в США, чтобы усилить свое влияние на США», — сказал глава оборонного ведомства.

Он также рассказал, что Сеул достигнет соглашения с Японией и США об отслеживания ракет, выпущенных из Северной Кореи, что закрепит успехи в сотрудничестве в сфере безопасности, которые включают совместную военную подготовку.

Ранее запущенные из КНДР в Южную Корею шары с мусором примерно на три часа парализовали работу аэропорта Сеула. Северокорейские власти заявили, что запускают воздушные шары с мусором в ответ на пропагандистскую кампанию северокорейских перебежчиков и активистов на Юге

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      Семен Александров
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