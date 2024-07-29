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21:56, 29 июля 2024Мир

Венгрия обсудила с Россией и Словакией транзит нефти через Украину

Главы МИД Венгрии, России и Словакии обсудили транзит нефти через Украину

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Представители Венгрии, России и Словакии по телефону обсудили остановку Украиной транзита нефти из РФ, сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто. Об этом он написал в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Мы продолжаем работать над восстановлением долгосрочной безопасности нашего нефтеснабжения, поэтому сегодня утром я снова проконсультировался по телефону со своим российским коллегой Сергеем Лавровым и словацким Юрайем Бланаром», — говорится в публикации.

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Сийярто обвинил Украину в нарушении договора об ассоциации с ЕС и подчеркнул, что Венгрия анализирует «возможные правовые и технические решения», которые обеспечат непрерывность нефтеснабжения, несмотря на запрет.

Ранее глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш заявил, что Киев шантажирует Венгрию и Словакию транзитом российской нефти. В ответ на это советник руководителя офиса украинского президента Михаил Подоляк сказал, что приостановка транзита нефти через Украину не имеет никакого отношения к шантажу, а указанные страны не способствуют миру на Украине и настаивают только на уступках России.

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      Сергей Грехов
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