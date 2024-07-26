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18:30, 26 июля 2024Экономика

Найдено решение по транзиту российской нефти через Украину

Премьер Словакии Фицо предложил Украине решение по транзиту нефти из РФ
Роберт Фицо

Роберт Фицо. Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Главе украинского кабмина предложили техническое решение, как возобновить поставки российской нефти. О найденном премьер-министром Словакии Робертом Фицо выходе со ссылкой на кабмин страны сообщает РИА Новости.

В пятницу Фицо провел очередной телефонный разговор с премьером украины Денисом Шмыгалем и снова поднял вопрос транзита через Украину энергоресурсов от российской компании «Лукойл». В рамках этой беседы он предложил выход из сложившейся ситуации.

«Премьер Роберт Фицо предложил украинскому партнеру техническое решение, в котором могли бы участвовать несколько государств, включая Словакию», — пояснили представители кабмина.

Депутат Европарламента от Словакии Любош Блага заявил, что, остановив транзит российской нефти, Украина объявила экономическую войну Словакии.

«Как по-другому понимать остановку поставок нефти из России в Словакию и Венгрию, как не жестокую атаку на наше население?» — написал он. Блага напомнил, что его государство отправляет гуманитарную помощь на Украину. В ответ же «бандеровский режим на Украине совершает подобные военные преступления».

Позднее глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш высказался, что Киев шантажирует Венгрию и Словакию транзитом российской нефти. В ответ на это советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что приостановка транзита нефти через Украину не имеет никакого отношения к шантажу, а указанные страны не способствуют миру на Украине и настаивают только на уступках России.

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