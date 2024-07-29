Власти заявили о мобилизации резервов после прорыва дамбы на Беломорканале

В Минтрансе заявили о мобилизации резервов из-за прорыва дамбы в Карелии

Власти заявили о мобилизации трудовых резервов и техники после прорыва дамбы в Карелии. Об этом со ссылкой на заявление подведомственного Минтрансу ФКУ «Ространсмодернизация» (занимается реконструкцией Беломорканала) пишет РБК.

По сообщению организации, сейчас к месту размытия временно перемычки между 10-м и 11-м шлюзами Беломорско-Балтийского канал организован подвоз строительных материалов для восстановительных работ. По прогнозам, отток воды на объекте завершится через три-четыре часа.

После схода воды службы смогут оценить ущерб в результате происшествия и степень повреждения моста. В настоящий момент готовится распоряжение о временном запрете движения судов по участку канала на время ремонтно-восстановительных работ.

Первая информация о прорыве дамбы между шлюзами Беломорско-Балтийского канала в Карелии появилась утром 29 июля. Вниз по направлению сброса воды располагается дачный кооператив «Балтийский». На данный момент известно о 10 пострадавших, трое из них госпитализированы, двое числятся пропавшими без вести. Еще одного человека не смогли спасти.