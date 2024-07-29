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21:39, 29 июля 2024Мир

МИД России заявил об отставании Запада в ядерных технологиях

МИД: Запад пытается компенсировать отставание в ядерных технологиях политикой

Фото: Aleksey Belkin / Global Look Press

Западные государства пытаются компенсировать потери своих позиций и компетенций в области ядерных технологий политической борьбой с конкурентами, заявил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) при МИД РФ Михаил Кондратенков. Об этом пишет РИА Новости.

Дипломат отметил, что в области развития атомной энергетики накапливаются негативные тенденции. «Они связаны с попытками стран Запада компенсировать утрату прежних позиций и компетенций в области атомных технологий за счет политических методов борьбы с конкурентами», — объяснил Кондратенков.

Он добавил, что Москва не приемлет попыток ограничения доступа к благам мирного атома.

Ранее президент России Владимир Путин назвал большой ошибкой невнимание Запада к ударам Киева по Запорожской АЭС.

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      Марина Совина
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