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09:51, 29 июля 2024Россия

Стало известно о вновь рискующем оказаться под водой российском городе

В Орске уровень воды в реке Урал превысил неблагоприятное значение

Фото: Сергей Никифоров / РИА Новости

В Орске Оренбургской области уровень воды в реке Урал превысил неблагоприятное значение и достиг 363 сантиметров, сообщил врио главы города Артем Воробьев в своем Telegram-канале.

Затопленный весной российский город вновь рискует оказаться под водой. По словам Воробьева, уровень воды превысил неблагоприятное значение на три сантиметра. При этом еще сутки назад правительство региона сообщало, что показатель составлял 351 сантиметр, что было на 9 сантиметров ниже неблагоприятных отметок.

29 июля в поселке Лесоторговый планируют начать основную работу по засыпке прорана на дамбе, уточнил врио главы города.

Ранее предшественник Воробьева на посту мэра Орска Василий Козупица уволился после скандала с сыном, живущим в Дубае и посещающим Саудовскую Аравию. До этого момента, несмотря на то, что ситуация с наводнением в городе выходила из-под контроля властей, Козупица отказывался увольняться со своего поста, так как это было бы «не по-человечески, не по-государственному». После появившейся в СМИ информации о его сыне, чиновник описал условия жизни Николая Козупицы в Саудовской Аравии фразой «там, кстати, тоже не мед, там очень жарко и сложный климат».

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      Елена Торубарова
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