Женщина пожаловалась на скрывающего отношения с ней вдовца и получила совет

Женщина пожаловалась, что недавно стала встречаться со вдовцом, который скрывает отношения с ней от окружающих, и это ставит ее в тупик. Совет, как лучше поступить в этой ситуации, ей дала коуч по отношениям Колин Нолан, пишет Daily Mirror.

После развода два года назад женщина познакомилась с понравившимся ей коллегой в сквош-клубе, и у них завязался роман. В юности мужчина потерял жену из-за несчастного случая и признался новой избраннице, что долго переживал случившееся. «Я влюблена в него, но на работе мы держим наши отношения в секрете, и даже когда находимся рядом с семьей и друзьями, ему не нравится вести себя как пара. Его взрослые дети думают, что мы просто друзья и коллеги по работе! Мне нужно знать, к чему это приведет, потому что хранить тайну мне не нравится, хотя большинству людей очевидно, что у нас отношения», — рассказала автор письма. При этом, добавила она, мужчина ни разу не признавался ей в любви и не говорил о совместном будущем.

В ответ Нолан выразила предположение, что мужчина боится брать на себя обязательства — возможно, он переживает, что при раскрытии романа все рухнет. «Я полностью понимаю ваше разочарование и невозможность построить доверительные отношения, в которых он признает вас своим партнером. Вы хотите, чтобы он гордился вашими отношениями, а не стыдился», — размышляет специалистка.

Несмотря на любовь и сочувствие к мужчине, необходимо поговорить с ним тверже и заявить о потребностях, возможно, пригрозив расставанием, уверена Нолан.

Не бойтесь просить о том, чего вы хотите, и дайте понять, что вы больше не желаете жить в этом ужасном подвешенном состоянии, не зная, что он на самом деле чувствует и ждет ли вас совместное будущее. Скажите ему, что не хотите быть его партнершей и открыто говорить об этом Колин Нолан специалистка по отношениям

Ранее 34-летний мужчина поделился в сети своей историей — он согласился на открытые отношения с женой, но быстро разочаровался в этом решении. Он ревновал жену, в то время как она постоянно ходила на свидания и заводила романы.