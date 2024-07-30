14-летний подросток отправился на прогулку на яхте с друзьями, выпал за борт и не выжил

Daily Mail: подросток выпал за борт яхты в Амстердаме и не выжил

14-летний подросток отправился на прогулку на яхте с друзьями, выпал за борт и не выжил. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что юноша исчез под водой в реке Бьютен-Эй в Амстердаме. На поиски молодого человека отправили три группы водолазов и вертолеты скорой помощи. Спустя около часа после пропажи спасателям удалось найти подростка. Его доставили в больницу в критическом состоянии.

Там врачи констатировали, что выжить подростку не удалось. Полиция расследует инцидент как несчастный случай.

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