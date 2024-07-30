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18:43, 30 июля 2024Путешествия

14-летний подросток отправился на прогулку на яхте с друзьями, выпал за борт и не выжил

Daily Mail: подросток выпал за борт яхты в Амстердаме и не выжил

Фото: Politie

14-летний подросток отправился на прогулку на яхте с друзьями, выпал за борт и не выжил. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что юноша исчез под водой в реке Бьютен-Эй в Амстердаме. На поиски молодого человека отправили три группы водолазов и вертолеты скорой помощи. Спустя около часа после пропажи спасателям удалось найти подростка. Его доставили в больницу в критическом состоянии.

Там врачи констатировали, что выжить подростку не удалось. Полиция расследует инцидент как несчастный случай.

Ранее 11-летняя девочка из Ирландии поехала на отдых с семьей в Испанию и была найдена без признаков жизни. Пока родные девочки спали в номере, она вышла на балкон и упала, пролетев вниз до крыши ресторана около 20 метров.

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      Марк Успенский
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