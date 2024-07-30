17-летнюю звезду Евро-2024 Ламина Ямаля заподозрили в романе с моделью родом из России

Звезду Евро-2024, полузащитника сборной Испании по футболу Ламина Ямаля заподозрили в романе с моделью родом из России. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что об отношениях 17-летнего спортсмена и 20-летней Алисы (фамилия не указывается) активно пишут пользователи в комментариях на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). При этом испанец и россиянка, которая несколько лет назад переехала в Барселону ради учебы, подписались друг на друга в соцсетях. Кроме того, за аккаунтом знаменитости также следят брат и отец девушки.

Известно, что футболист также отписался в соцсетях от своей возлюбленной — тиктокерши Алекс Падильи, решив, что она ему изменила.

Ранее в июле новая возлюбленная американского актера Джонни Деппа, модель родом из России и владелица салона красоты Юлия Власова похвасталась внешностью в откровенных нарядах.