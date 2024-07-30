Алеся Кафельникова похвасталась фигурой в спортзале

25-летняя модель Алеся Кафельникова показала фигуру в топе и шортах в спортзале

Российская модель Алеся Кафельникова похвасталась на видео фигурой в спортзале. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В размещенном ролике 25-летняя манекенщица снялась сидя на тренажере в белом фитнес-костюме. Упомянутый наряд состоял из укороченных облегающих шорт и топа на тонких бретелях, который показывал пресс звезды. Вдобавок она надела удлиненные носки и кроссовки. Среди прочего, Кафельникова распустила волосы.

Ранее в июле Алеся Кафельникова снялась в нижнем белье. Она примерила бежево-черный комплект нижнего белья, который включал в себя бюстгальтер с косточками и трусы с вырезами.