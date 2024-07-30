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12:47, 30 июля 2024Ценности

Белла Хадид извинилась за участие в рекламе Adidas

Белла Хадид заявила, что никогда бы участвовала в рекламе кроссовок SL 72 Adidas

Фото: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид извинилась за участие в рекламе спортивного бренда Adidas. Соответствующая публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Манекенщица заявила, что «разочарована отсутствием такта в этом рекламной кампании», и уточнила, что никогда бы не стала участвовать в ней, если бы знала исторические факты. «Я бы никогда сознательно не занялась каким-либо искусством или работой, связанной с какой-либо ужасной трагедией. Моя команда должна была знать, Adidas должен был знать, и я должна была провести исследования эту тему», — заявила она.

По ее словам, все стремились создать позитивную рекламу кроссовок SL 72, но из-за коллективного недопонимания процесс творчества был нарушен. «Я не верю в ненависть в любой форме, включая антисемитизм. Связь освобождения палестинского народа со столь трагическим нападением ранит мое сердце. Палестина не является синонимом терроризма и эта кампания непреднамеренно подсветила событие, которое не отражает того, кто мы есть», — прокомментировала знаменитость.

Ранее сообщалось, что Белла Хадид решила подать в суд на Adidas из-за антисемитских обвинений. Поводом для найма адвокатов стало удаление маркой рекламы кроссовок SL Super Light 72, которые были созданы для Олимпиады 1972 года в Мюнхене, где случился израильско-палестинский конфликт.

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      Мария Винар
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