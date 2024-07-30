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22:59, 30 июля 2024Мир

Белый дом попытался оправдать слова Байдена о «мертвом» спикере Палаты представителей

Белый дом: Байден не оговорился, назвал спикера палаты Представителей «мертвым»

Фото: Kaylee Greenlee Beal / Reuters

Белый дом прокомментировал слова президента страны Джо Байдена о «мертвом» спикере Палаты представителей Майке Джонсоне. Официальный представитель Карин Жан-Пьер заявила, что это была не оговорка, пишет РИА Новости.

Она отметила, что глава государства цитировал слова Джонсона о «мертвой по прибытии» идеи Байдена. «Он цитировал спикера… Не думаю, что он оговорился. Думаю, он выразился ясно», — сказала Жан-Пьер.

Ранее Байден в беседе с журналистами заявил, что Джонсон «мертв по прибытии». Это высказывание прозвучало в ответ на просьбу прокомментировать слова спикера, назвавшего предложенную Байденом реформу Верховного суда «мертвой по прибытию» в конгресс.

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      Марина Совина
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