Белый дом попытался оправдать слова Байдена о «мертвом» спикере Палаты представителей

Белый дом: Байден не оговорился, назвал спикера палаты Представителей «мертвым»

Белый дом прокомментировал слова президента страны Джо Байдена о «мертвом» спикере Палаты представителей Майке Джонсоне. Официальный представитель Карин Жан-Пьер заявила, что это была не оговорка, пишет РИА Новости.

Она отметила, что глава государства цитировал слова Джонсона о «мертвой по прибытии» идеи Байдена. «Он цитировал спикера… Не думаю, что он оговорился. Думаю, он выразился ясно», — сказала Жан-Пьер.

Ранее Байден в беседе с журналистами заявил, что Джонсон «мертв по прибытии». Это высказывание прозвучало в ответ на просьбу прокомментировать слова спикера, назвавшего предложенную Байденом реформу Верховного суда «мертвой по прибытию» в конгресс.